Posizioni economiche ATA prova finale dal 23 al 27 febbraio Ecco le convocazioni e le sedi AGGIORNATO

Dal 23 al 27 febbraio, i candidati alle posizioni economiche ATA si sfideranno nelle prove finali. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario e le sedi, che coinvolgono circa 46mila persone pronte a confrontarsi per ottenere la loro promozione. Le prove si svolgeranno in diverse città italiane, con i partecipanti che si preparano ad affrontare l’ultimo step prima dell’assegnazione definitiva.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione alla prova scritta nella propria area riservata della “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, sezione “Graduatorie”, raggiungibile dall’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

