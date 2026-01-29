Posizioni economiche ATA prova finale dal 23 al 27 febbraio Ecco le convocazioni e le sedi IN AGGIORNAMENTO

Dal 23 al 27 febbraio, i candidati alle nuove 46mila posizioni economiche ATA si affrontano nelle prove finali di valutazione. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario, con le sedi e le convocazioni, che vengono aggiornate regolarmente. I partecipanti si preparano a sostenere le prove che decideranno il loro futuro lavorativo, mentre le scuole organizzano le sessioni in tutta Italia.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione alla prova scritta nella propria area riservata della “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, sezione “Graduatorie”, raggiungibile dall’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Posizioni Economiche ATA

Ultime notizie su Posizioni Economiche ATA

