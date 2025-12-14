Docenti neoassunti | incontri introduttivi e conclusivi per 6 ore di cui 3 da INDIRE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n. 95371 dell’11 dicembre 2025, riguardante il percorso di formazione e prova per i docenti neoassunti e trasferiti di ruolo. Il percorso prevede incontri introduttivi e conclusivi, per un totale di 6 ore, con 3 ore di attività svolte da INDIRE, al fine di favorire un efficace inserimento nel ruolo.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n. 95371 dell'11 dicembre 2025 dedicata periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'anno scolastico 2025-2026.

