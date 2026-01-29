Il 31 gennaio porte aperta alla scuola alberghiera Ial di Aviano

Da pordenonetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 31 gennaio la scuola alberghiera Ial di Aviano apre le sue porte a famiglie e studenti interessati. Dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 17, chi vuole può visitare la sede di via Montecavallo 20 e scoprire le opportunità offerte dai corsi. Un’occasione per conoscere meglio la scuola e parlare con insegnanti e studenti.

La sede dello Ial Fvg di Aviano, in via Montecavallo 20, apre le porte a famiglie e potenziali allievi sabato 31 gennaio con una giornata di Scuola Aperta, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa della storica scuola alberghiera.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ial Aviano

Le giornate di scuola aperta dello Ial

Le giornate di scuola aperta dello Ial Fvg, previste a gennaio, offrono a studenti e famiglie l’opportunità di visitare le sedi regionali e conoscere l’offerta formativa proposta.

Controlli antidroga all’Alberghiera. Ial in cattedra per la prevenzione

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ial Aviano

Argomenti discussi: Giornate Porte Aperte: Gennaio 2026; Giornata a porte aperte; Sienambiente apre le porte al termovalorizzatore di Foci, sabato 31 gennaio; A Mompeo torna A porte Aperte: il 31 gennaio Pejman Tadayon Ensemble con Musica e poesia sufi.

il 31 gennaio porteAversa, l’Isis Volta apre le porte agli studenti: Open Day il 18 e 31 gennaio, debutto del percorso 4+2Aversa (Caserta) - L’Isis Alessandro Volta di Aversa, istituto tecnico e professionale con corsi serali per adulti, diretto dall'ingegner Michele Di ... pupia.tv

Anche a Fossano il Carnevale bussa alle porte: doppio appuntamento il 31 gennaio e il 7 febbraioTorna tra le vie del centro città la sfilata dei carri allegorici provenienti anche da fuori provincia, per animare la festa di colori per grandi e piccini ... cuneodice.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.