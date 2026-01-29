Il 31 gennaio porte aperta alla scuola alberghiera Ial di Aviano
Sabato 31 gennaio la scuola alberghiera Ial di Aviano apre le sue porte a famiglie e studenti interessati. Dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 17, chi vuole può visitare la sede di via Montecavallo 20 e scoprire le opportunità offerte dai corsi. Un’occasione per conoscere meglio la scuola e parlare con insegnanti e studenti.
Le giornate di scuola aperta dello Ial Fvg, previste a gennaio, offrono a studenti e famiglie l'opportunità di visitare le sedi regionali e conoscere l'offerta formativa proposta.
