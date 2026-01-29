Il 31 gennaio porte aperta alla scuola alberghiera Ial di Aviano

Sabato 31 gennaio la scuola alberghiera Ial di Aviano apre le sue porte a famiglie e studenti interessati. Dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 17, chi vuole può visitare la sede di via Montecavallo 20 e scoprire le opportunità offerte dai corsi. Un’occasione per conoscere meglio la scuola e parlare con insegnanti e studenti.

La sede dello Ial Fvg di Aviano, in via Montecavallo 20, apre le porte a famiglie e potenziali allievi sabato 31 gennaio con una giornata di Scuola Aperta, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Un'occasione per conoscere da vicino l'offerta formativa della storica scuola alberghiera.

