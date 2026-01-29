Sant’Andrea il Consiglio Direttivo convoca i soci

Questa sera Sant’Andrea riunisce i soci del Consiglio Direttivo. L’appuntamento è fissato alle 20.30 per la prima convocazione, mentre la seconda sarà alle 21.00. I soci si riuniscono per discutere le prossime attività e decisioni importanti.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – alle 20.30 in prima convocazione e in seconda convocazione alle ore 21.15. Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, presso la sede del Quartiere in via delle Gagliarde n° 2 ad Arezzo. All’ordine del giorn o sottoposto ai soci è prevista l’approvazione della relazione morale del Consiglio direttivo 2025, l’approvazione della relazione finanziaria e bilancio anno 2025, l’approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci, la determinazione della quota sociale anno 2026 e le varie ed eventuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

