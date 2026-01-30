Ponte sullo Stretto si possono dirottare i fondi su Niscemi?

Il governo valuta dirottare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina su Niscemi, per far fronte all’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Le risorse attualmente stanziate non saranno usate per aiutare le zone colpite dal maltempo, ma potrebbero essere spostate altrove. La decisione sta creando discussioni tra le forze politiche e le comunità locali.

Le risorse stanziate per il Ponte sullo Stretto di Messina non verranno utilizzate per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. L'indicazione arriva prima dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e poi trova una conferma anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo una giornata segnata da dichiarazioni non sempre sovrapponibili e da una dichiarazione aperturista del vicepremier forzista che nel pomeriggio di giovedì fa tremare le mura del dicastero di Porta Pia. Dal titolare delle Infrasrutture e leader del Carroccio Matteo Salvini la linea è stata chiara già dalla mattina: «Sono risorse per investimenti», spiega, respingendo l'ipotesi di un loro utilizzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ponte sullo Stretto, si possono dirottare i fondi su Niscemi? Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto Frana a Niscemi, Schlein tuona sui fondi: “Serve 1 miliardo, si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto” Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico. Ponte sullo Stretto, la frenata di Niscemi e i fondi inutilizzati Nella giornata di oggi il governo non ha inserito nel calendario dei lavori il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto Argomenti discussi: L’idea del governo per limitare i controlli della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto: il Governo vuole davvero limitare i poteri della Corte dei Conti?; Ponte, il testone Salvini e la sfida dello Stretto tra emergenza e polemica alla Camera; Ponte sullo Stretto, ora la destra litiga. Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e CalabriaIl governo ha chiuso alla possibilità di utilizzare i fondi per la costruzione del Ponte sullo Stretto per fronteggiare i danni del maltempo in Sicilia ... fanpage.it Sicilia colpita dal maltempo, Salvini chiarisce: I fondi del Ponte sullo Stretto non si toccanoPonte sullo Stretto ed emergenza maltempo: Salvini rilancia il ruolo delle infrastrutture e dei fondi tra soccorsi, sicurezza e sviluppo dei territori. notizie.it I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo Li blocchiamo Troveremo i - facebook.com facebook Ponte sullo Stretto, Salvini chiede chiarezza dopo i «segnali» da Forza Italia: il faccia a faccia con Meloni x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.