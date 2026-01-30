Ponte sullo Stretto si possono dirottare i fondi su Niscemi?
Il governo valuta dirottare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina su Niscemi, per far fronte all’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Le risorse attualmente stanziate non saranno usate per aiutare le zone colpite dal maltempo, ma potrebbero essere spostate altrove. La decisione sta creando discussioni tra le forze politiche e le comunità locali.
Le risorse stanziate per il Ponte sullo Stretto di Messina non verranno utilizzate per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. L'indicazione arriva prima dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e poi trova una conferma anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo una giornata segnata da dichiarazioni non sempre sovrapponibili e da una dichiarazione aperturista del vicepremier forzista che nel pomeriggio di giovedì fa tremare le mura del dicastero di Porta Pia. Dal titolare delle Infrasrutture e leader del Carroccio Matteo Salvini la linea è stata chiara già dalla mattina: «Sono risorse per investimenti», spiega, respingendo l'ipotesi di un loro utilizzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Frana a Niscemi, Schlein tuona sui fondi: “Serve 1 miliardo, si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto”
Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Ponte sullo Stretto, la frenata di Niscemi e i fondi inutilizzati
Nella giornata di oggi il governo non ha inserito nel calendario dei lavori il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina.
