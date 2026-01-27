Milano Rogoredo | poliziotto spara e uccide un 28enne indagato per omicidio volontario

In un episodio avvenuto a Milano Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne. La vicenda è ora al centro di un’indagine per omicidio volontario, con la tesi della legittima difesa al vaglio degli inquirenti. L’evento ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze e le responsabilità coinvolte.

La tesi della legittima difesa nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero dopo la tragedia nel quartiere milanese Il pomeriggio di lunedì 26 gennaio una sparatoria mortale è avvenuta durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Un agente di polizia ha esploso un colpo fatale contro un giovane nordafricano di ventotto anni nel cuore del quartiere Rogoredo, zona tristemente nota per lo spaccio. La Procura di Milano ha iscritto il poliziotto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio volontario per permettere tutti gli accertamenti tecnici necessari sulla dinamica.

Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana.

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a Milano; Milano, polizia spara a un giovane armato: ucciso un 28enne. Impugnava una pistola a salve, non si è fermato all’alt; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo.

