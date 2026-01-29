Le porte del Casinò di Campione si sono aperte e il nono piano si è riempito di giocatori fin dalle prime luci. Il Main Event del PokerStars Open è iniziato con un'affluenza record, tanto da riempire ogni angolo del locale. La tensione si taglia con il coltello e i partecipanti si preparano a sfidarsi per la vittoria. Tra gli occhi puntati sui tavoli, la Ferrari si impone nell'High Roller, attirando l’attenzione di tutti.

Il giorno tanto atteso è arrivato: le porte del nono piano del Casinò di Campione si sono aperte per ospitare il fiume di giocatori iscritti al Main Event del PokerStars Open. Qualche piano più sotto, Manuel Ferrari vince l'high roller e si prepara per il secondo.tatuaggio I giorni cerchiati sul calendario sono il 28 e il 29 gennaio. Certo, l'ultimo giorno con vincitore e arrivederci è altrettanto importante ma i dati dei primi day sono attesissimi. Al PokerStars Open 2026 di Campione abbiamo già una marea di iscritti. L'High Roller invece lo vince Ferrari Tra i partecipanti del torneo high roller, un nome catturava l'attenzione di giocatori e appassionati: quello di Filippo Candio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Main Event all'Open è affollatissimo. Ferrari s'impone nell'High Roller

