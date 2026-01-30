Pochi bambini da settembre chiudono 4 sezioni di scuola materna | ecco dove

A Bologna, da settembre, si chiuderanno quattro sezioni di scuola materna comunale. La decisione riguarda un totale di 267 sezioni, di cui 190 comunali e 77 statali. La riduzione colpirà soprattutto le sezioni con meno bambini, anche se lascia molte famiglie senza un posto disponibile per i loro figli. La città sta cercando di gestire la situazione, ma già si prevedono disagi per le famiglie e le comunità scolastiche.

Bologna, 30 gennaio 2026 - Chiudono, da settembre, quattro sezioni di materna comunale su 267 (di cui 190 comunali e 77 statali). Motivo? Calo demografico. Per lo stesso motivo, negli anni 2024 e 2025, dieci sezioni di materna comunale (da circa 25 bimbi l'una) sono state trasformate in sezioni di nido. Servizio che non conosce crisi, ma, anzi una domanda crescente. Le quattro sezioni che non accoglieranno più bimbi il prossimo anno si trovano alle materne Manzini in piazza Giovanni Da Verrazzano, Morandi in via del Beccaccino, Rocca in via Gandusio e Anna Serra in via Ca' Selvatica. Dal settembre 2026, avranno tutte una sezione in meno ciascuna.

