elfo di poste italiane raccoglie le letterine dei bambini della scuola materna

L’Elfo di Poste Italiane ha portato un tocco di magia alla scuola materna di Gioia Sannitica, emozionando i giovani studenti con una visita speciale. Tra sorrisi e meraviglia, i bambini delle sezioni A e B hanno condiviso un momento unico, rendendo ancora più indimenticabile il clima natalizio. Un gesto che ha avvicinato i piccoli alla magia del Natale, alimentando sogni e desideri in un’atmosfera di festa e allegria.

La magia del Natale ha fatto tappa nei giorni scorsi nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Gioia Sannitica, dove una visita davvero speciale ha emozionato circa trenta piccoli alunni delle sezioni A e B. A bussare alla porta dell’aula non è stata una persona qualunque. 🔗 Leggi su Casertanews.it

