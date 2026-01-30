PNRR e Comuni digitali | il successo anticipato che racconta un’Italia che cambia ma non ancora quanto basta

In Italia, l’80% dei Comuni ha già raggiunto gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR, molto prima della scadenza. È un dato che sorprende, considerando i ritardi e le polemiche che spesso si sentono sulla gestione delle risorse europee. Questa crescita mostra un Paese che sta cambiando, anche se ancora non abbastanza velocemente. Intanto, le amministrazioni locali continuano a investire per rendere i servizi più accessibili e moderni, segno che c’è voglia di migliorare, nonostante le difficoltà.

In un panorama spesso dominato da ritardi, adempimenti incompiuti e polemiche sulla capacità dello Stato di spendere bene le risorse europee, il dato che l’80% dei Comuni italiani abbia raggiunto in anticipo l’obiettivo di innovazione dei servizi digitali previsto dal PNRR merita attenzione. Non è solo una buona notizia, ma un segnale politico e amministrativo rilevante. La misura 1.4.1, dedicata all’esperienza dei cittadini nei servizi pubblici digitali, ha funzionato: oltre 12.000 amministrazioni tra Comuni e scuole hanno adottato modelli standardizzati, migliorato siti e servizi online, semplificato l’accesso per cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - PNRR e Comuni digitali: il successo anticipato che racconta un’Italia che cambia, ma non ancora quanto basta Approfondimenti su PNRR Comuni digitali Lo sport racconta l’Italia che cambia attraverso una mostra al museo M9 La mostra al museo M9 esplora lo sport come riflesso delle trasformazioni dell’Italia nel Novecento. “Anime digitali”, il romanzo che racconta l’amore nell’era delle intelligenze artificiali In un futuro prossimo dominato dall'intelligenza artificiale, il romanzo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su PNRR Comuni digitali Argomenti discussi: PNRR, il bilancio della transizione digitale: cosa ci aspetta; Webinar formativo per facilitatori digitali: Portale Prenotazioni e Portale del Contribuente; PA digitale, Pnrr in dirittura d’arrivo: via alla sfida dell’AI; PNRR: l’Italia in pole position sulla digitalizzazione. Servizi più semplici per l'80% di Comuni e scuole. PNRR e Comuni digitali: il successo anticipato che racconta un’Italia che cambia, ma non ancora quanto bastaIn un panorama spesso dominato da ritardi, adempimenti incompiuti e polemiche sulla capacità dello Stato di spendere bene le risorse europee, il dato che ... thesocialpost.it Decreto PNRR 2026, cosa prevede: tutte le novità riassunte e spiegateEcco cosa prevede e quali novità introduce il nuovo Decreto PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri: il provvedimento riassunto punto per punto. ticonsiglio.com VALUTARE L’IMPATTO DEL PNRR SUI COMUNI: WORKSHOP PRIN PNRR 2022 – IL 3 FEBBRAIO L’EVENTO AD ANCONA Il workshop rientra nell’ambito del progetto PRIN PNRR 2022 “A survey-based Impact Evaluation of #NRRP on Italian Municipal - facebook.com facebook I ghetti dei braccianti spariti dall'agenda Solo briciole dal Pnrr, Comuni lasciati soli Le Relazione sullo stato del PNRR certifica che le baraccopoli non saranno risanate: solo 24,8 milioni per 11 progetti Su 200 milioni di risorse, solo 37 le richieste dei sindaci A x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.