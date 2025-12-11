Anime digitali il romanzo che racconta l’amore nell’era delle intelligenze artificiali

In un futuro prossimo dominato dall'intelligenza artificiale, il romanzo

Porzia Gabriele, protagonista apparente, ricercatrice e scienziata, sta vivendo il nostro futuro prossimo. Si muove in incognito nelle stanze dell'abbazia di Farfa, alla ricerca della coscienza di un angelo dall'intelligenza virtuale. C'è un confine sottile, quasi invisibile, che separa ciò che chiamiamo realtà da quel regno lattiginoso dove abitano le nostre proiezioni, le nostre nostalgie, i desideri che non osiamo confessare. Paolo Maria Innocenzi lo attraversa senza fretta, con la calma inquieta di chi sa che il mondo nuovo non esplode: s'insinua. "Anime digitali" è il racconto di questa soglia e di una solitudine che prende forma attraverso lo schermo, dove l'amore non ha carne né voce, ma un algoritmo che respira come un animale addomesticato.