Sorteggi playoff Europa League | il Bologna di Italiano pesca il Brann tutti gli accoppiamenti
Il Bologna di Italiano aspetta di scoprire chi affronterà negli spareggi di Europa League. Dopo aver passato la prima fase, i rossoblù sono in corsa per entrare nella fase a gironi, ma il prossimo passo dipende dal sorteggio di Nyon. L’attesa si fa lunga, mentre i giocatori si preparano mentalmente alla sfida che li aspetta.
Playoff Champions League: tutti i possibili accoppiamenti in vista dei sorteggi di venerdì. Il punto dopo la fine della League Phase
Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League.
Sorteggi playoff Europa League LIVE: tutti gli aggiornamenti da Nyon
A Nyon si sono svolti i sorteggi playoff dell’Europa League.
