Sorteggi playoff Europa League | il Bologna di Italiano pesca il Brann tutti gli accoppiamenti

Il Bologna di Italiano aspetta di scoprire chi affronterà negli spareggi di Europa League. Dopo aver passato la prima fase, i rossoblù sono in corsa per entrare nella fase a gironi, ma il prossimo passo dipende dal sorteggio di Nyon. L’attesa si fa lunga, mentre i giocatori si preparano mentalmente alla sfida che li aspetta.

Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League.

A Nyon si sono svolti i sorteggi playoff dell’Europa League.

sorteggi playoff europa leagueEuropa League sorteggi diretta, le avversarie di Roma e Bologna: segui oggi LIVEAlle ore 13 a Nyon verrano svelate le possibili avversarie della Roma (già qualificata agli ottavi) e la squadra che dovrà affrontare il Bologna ai playoff. Segui il sorteggio in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sorteggi Europa League playoff: avversarie delle italiane in diretta streamingDalle 13 in poi, a Nyon - in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su skysport.it - il sorteggio dei playoff di Europa League. A farne parte c'è anche il Bologna, che ha chiuso al decimo ... sport.sky.it

