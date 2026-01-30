Playoff Champions League | quali partite trasmetterà in esclusiva Prime Video

Prime Video ha annunciato le partite dei playoff di Champions League che trasmetterà in esclusiva. La piattaforma digitale ha confermato quali incontri saranno visibili solo sui suoi canali, lasciando i tifosi italiani senza alternative. Le prime partite si svolgeranno questa settimana, e l’attenzione è già alta tra gli appassionati che si chiedono come seguire le proprie squadre preferite.

. Una delle due gare della Juve sarà visibile solo sulla piattaforma. Si è appena conclusa la fase a gironi della UEFA Champions League 20252026 e l'attenzione si sposta immediatamente sui playoff, che vedranno protagoniste tre formazioni italiane: Inter, Juventus e Atalanta. Prime Video sarà il palcoscenico principale per seguire il cammino delle big, trasmettendo sfide cruciali che precederanno e seguiranno l'attesissimo Derby d'Italia di ritorno in campionato, previsto per il 15 febbraio.

