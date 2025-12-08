Calendario Champions League calcio | orari partite 9-10 dicembre quali vedere su Sky Prime e TV8

La Champions League 2025-2026 sta nuovamente per decollare con la sesta giornata della “Fase Campionato”: turno che metterà in palio punti ancor più importanti per andare a definire una classifica che, arrivata praticamente a trequarti della sua composizione guarda già verso la fine di questo segmento iniziale della competizione. Gare in agenda fra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, con anche le squadre italiane impegnate: Inter, nel big match contro il Liverpool, Atalanta, nel duello contro il Chelsea, e Juve, nell’impegno abbordabile contro il Pafos, giocheranno fra le mura amiche, mentre il Napoli andrà a Lisbona per fronteggiare il Benfica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Champions League calcio: orari partite 9-10 dicembre, quali vedere su Sky, Prime e TV8

