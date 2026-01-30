Playoff Champions così le italiane

Questa mattina sono stati sorteggiati i playoff di Champions League per le italiane. L’Inter evita il Benfica e trova il BodoGlimt. La Juventus invece affronterà il Galatasaray di Osimhen. L’Atalanta se la dovrà vedere con il Borussia Dortmund, un avversario molto difficile.

12.40 L'Inter evita il Benfica e pesca il BodoGlimt, la Juventus trova il Galatasaray di Osimhen sulla sua strada, l'Atalanta se la vedrà con il Borussia Dortmund, avversario durissimo. E' questo l'esito del sorteggio della fase playoff che si è svolto a Nyon.Le squadre italiane giocheranno la gara d'andata in trasferta e il ritorno in casa. Accoppiamenti di rilievo quelli fra Psg e Monaco, derby francese per i detentori parigini,e fra Benfica e Real Madrid protagonisti di una partita tesissima a Lisbona mercoledì scorso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mercoledì si conclude la prima fase dei playoff Champions, con Atalanta, Inter, Juve e Napoli ancora in corsa per la qualificazione.

Questa sera le italiane si giocano il passaggio agli ottavi e ai playoff, e i numeri parlano chiaro: l’incasso, in base ai risultati, può cambiare radicalmente.

Atalanta ko in Champions: il futuro è incerto!

