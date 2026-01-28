Champions League quanto incassano le italiane in caso di ottavi o playoff?

Questa sera le italiane si giocano il passaggio agli ottavi e ai playoff, e i numeri parlano chiaro: l’incasso, in base ai risultati, può cambiare radicalmente. Le squadre più vicine alla qualificazione sanno già quanto potrebbe entrare nelle loro casse se superano il turno. È una notte importante, tra gol in campo e bilanci da sistemare tra i corridoi degli stadi.

È una notte da collezione: l’ultima della nuova Champions prima dei verdetti. In campo ci sono i gol, nei corridoi i numeri. E da quei numeri passa una fetta di futuro per Inter, Juventus, Atalanta e Napoli. Si chiude con un bivio chiaro: Top 8 e accesso diretto agli ottavi di finale, oppure playoff tra la nona e la 24esima posizione. Il Napoli, che ospita il Chelsea, è l’unica italiana che non ha ancora la certezza degli spareggi. Inter, Juventus e Atalanta li hanno già in tasca, ma tengono d’occhio l’ultimo incastro di risultati per provare a entrare tra le prime otto. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Questa notte decide il destino delle squadre italiane in Champions.

