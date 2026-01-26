Mercoledì si conclude la prima fase dei playoff Champions, con Atalanta, Inter, Juve e Napoli ancora in corsa per la qualificazione. Tuttavia, un posizionamento tra il 15° e il 18° posto potrebbe rendere più difficile l’accesso alla fase successiva. Conoscere le posizioni di queste squadre è fondamentale per valutare le possibilità di avanzamento e le sfide che attendono le italiane nel prosieguo della competizione.

La Champions League si prepara all’ultimo turno da vivere intensamente, sull’altalena di risultati e combinazioni che potranno anche influenzare il cammino fino alla finale. La novità della nuova formula, in vigore dalla scorsa stagione, era stata apprezzata un anno fa dopo aver provato le emozioni della giornata conclusiva, l’alternarsi in breve tempo di promozioni, bocciature ed esami di riparazione da dover superare, tramite playoff, nel mese di febbraio. Anche adesso la situazione è intricata, basta guardare alle otto squadre a quota tredici punti che occupano dal sesto (con il Psg campione in carica) al tredicesimo posto (Atalanta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff Champions, ultima giornata: le posizioni che le italiane devono evitare

