Sportelli Salute come salvagente Ma pochi cittadini sanno che esistono
Gli Sportelli Salute come strumento per far valere il proprio diritto ad avere visite ed esami in tempi consoni alla prescrizione medica: è l’argomento dell’incontro pubblico “La Salute prima di tutto. Una risposta alle liste di attesa “ organizzato per venerdì a Palazzo Leone da Perego. "Le difficoltà nei tempi di accesso alle cure restano un problema quotidiano per molti cittadini – spiegano gli organizzatori dell’evento – Il problema delle liste d’attesa è tema di vita quotidiana oltre che di dibattito politico. In questa situazione di difficoltà nel rapporto tra cittadini-pazienti e strutture del Servizio Sanitario Lombardo non si ferma, e anzi si sviluppa, l’azione della società civile per la difesa dei diritti delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incontro pubblico promosso da partiti e sindacati venerdì 28 a Palazzo Leone da Perego #Legnano #sanità #listediattesa #SportelliSalute Vai su X
*E.D.A. Anni in salute, prevenzione per tutti* ? L'Associaizone offre sreening gratuiti, consulenze specialistiche e sportelli di ascolto psicologico Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #prevenzione #anni #associaizone #visit - facebook.com Vai su Facebook
Sportelli Salute come salvagente. Ma pochi cittadini sanno che esistono - Gli Sportelli Salute come strumento per far valere il proprio diritto ad avere visite ed esami in tempi consoni alla prescrizione medica: è l’argomento dell’incontro pubblico “La Salute prima di tutto ... Scrive ilgiorno.it
Sportelli per servizi al cittadino. Attivi anche per rimborsi alluvione: "Ma si presentano solo in pochi" - Si moltiplicano in Val di Bisenzio gli sportelli per i servizi al cittadino, che sempre più hanno a che fare con impegni digitali senza però - Secondo lanazione.it