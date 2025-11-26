Sportelli Salute come salvagente Ma pochi cittadini sanno che esistono

Gli Sportelli Salute come strumento per far valere il proprio diritto ad avere visite ed esami in tempi consoni alla prescrizione medica: è l’argomento dell’incontro pubblico “La Salute prima di tutto. Una risposta alle liste di attesa “ organizzato per venerdì a Palazzo Leone da Perego. "Le difficoltà nei tempi di accesso alle cure restano un problema quotidiano per molti cittadini – spiegano gli organizzatori dell’evento – Il problema delle liste d’attesa è tema di vita quotidiana oltre che di dibattito politico. In questa situazione di difficoltà nel rapporto tra cittadini-pazienti e strutture del Servizio Sanitario Lombardo non si ferma, e anzi si sviluppa, l’azione della società civile per la difesa dei diritti delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

