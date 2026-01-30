Pisa-Sassuolo l’appello della Curva Nord | Entrare prima per spingere la squadra

Domani pomeriggio alle 15, i tifosi del Pisa si preparano a spingere la squadra contro il Sassuolo. La Curva Nord Maurizio Alberti invita i supporter a entrare allo stadio prima dell’inizio della partita, per creare un’atmosfera più calda e carica di energia. L’obiettivo è sostenere i nerazzurri fin dai primi minuti, dimostrando unità e passione. I tifosi sono chiamati a rispettare l’appello e ad arrivare in anticipo, così da dare il massimo ai giocatori e aiutare il Pisa a vincere questa sfida

Pisa, 30 gennaio 2026 - In vista della partita di domani, 31 gennaio, alle 15 tra Pisa SC e Sassuolo, la Curva Nord Maurizio Alberti ha diffuso un appello rivolto a tutti i tifosi nerazzurri. "Invitiamo tutti i tifosi nerazzurri - si legge -, a entrare allo stadio con largo anticipo, per incitare la squadra già dal riscaldamento e far sentire ai giocatori la voglia di vincere della Curva Nord. La partita di domani può essere uno spartiacque per la stagione in corso e il popolo pisano, come ha sempre dimostrato nei momenti calcistici più bui, dovrà fare la propria parte, rendendo l’Arena una bolgia per trascinare i nerazzurri verso un unico risultato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa-Sassuolo, l’appello della Curva Nord: “Entrare prima per spingere la squadra" Approfondimenti su Pisa Sassuolo Pisa, l'appello della Curva Nord: "Contro il Parma bolgia già nel riscaldamento" La Curva Nord torna a spingere la Carrarese. Maglia “special edition“ contro l’Entella Oggi la Carrarese affronta l’Entella con un’atmosfera speciale, grazie al ritorno della Curva Nord, che supporterà la squadra con entusiasmo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pisa Sassuolo Argomenti discussi: Pisa, l’appello di Fantacalcio.it a Tramoni: Non andartene; Arena sarà l’arbitro di Pisa-Sassuolo: i precedenti; Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 23ª giornata: tutti gli arbitri match per match; Meister in dubbio per Pisa-Sassuolo? Le condizioni. Pronostico Pisa-Sassuolo: è tutta una questione di famePisa-Sassuolo è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Pisa-Sassuolo: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronosticoPisa-Sassuolo del 31 gennaio 2026: orario, diretta TV su DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico. Scontro salvezza alla Cetilar Arena. lifestyleblog.it Statistiche e curiosità di #PisaSassuolo, 23^ giornata di #SerieAEnilive Scoprile qui #ForzaSasol x.com SERIE A Matchday 23 schedule #SerieA #football #Lazio #Genoa #pisa #sassuolo #Fiorentina #napoli #cagliari #verona #torino #lecce #atlanta #InterMilan #Cremonese #juventus #udinese #ASRoma #acmilan #bologna #everyone - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.