Pisa-Sassuolo l’appello della Curva Nord | Entrare prima per spingere la squadra
Domani pomeriggio alle 15, i tifosi del Pisa si preparano a spingere la squadra contro il Sassuolo. La Curva Nord Maurizio Alberti invita i supporter a entrare allo stadio prima dell’inizio della partita, per creare un’atmosfera più calda e carica di energia. L’obiettivo è sostenere i nerazzurri fin dai primi minuti, dimostrando unità e passione. I tifosi sono chiamati a rispettare l’appello e ad arrivare in anticipo, così da dare il massimo ai giocatori e aiutare il Pisa a vincere questa sfida
Pisa, 30 gennaio 2026 - In vista della partita di domani, 31 gennaio, alle 15 tra Pisa SC e Sassuolo, la Curva Nord Maurizio Alberti ha diffuso un appello rivolto a tutti i tifosi nerazzurri. "Invitiamo tutti i tifosi nerazzurri - si legge -, a entrare allo stadio con largo anticipo, per incitare la squadra già dal riscaldamento e far sentire ai giocatori la voglia di vincere della Curva Nord. La partita di domani può essere uno spartiacque per la stagione in corso e il popolo pisano, come ha sempre dimostrato nei momenti calcistici più bui, dovrà fare la propria parte, rendendo l’Arena una bolgia per trascinare i nerazzurri verso un unico risultato". 🔗 Leggi su Lanazione.it
