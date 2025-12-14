La Curva Nord torna a spingere la Carrarese Maglia special edition contro l’Entella

Oggi la Carrarese affronta l’Entella con un’atmosfera speciale, grazie al ritorno della Curva Nord, che supporterà la squadra con entusiasmo. La partita si presenta come un momento importante per i gialloblù, anche perché indosseranno la maglia “special edition”. Un'occasione per vivere una giornata di grande emozione e passione nel calcio.

Non sarà una partita normale quella odierna per la Carrarese. La squadra di Antonio Calabro la giocherà con la tanta agognata nuova Curva Nord finalmente utilizzabile. Dopo la “fumata bianca“ di venerdì è iniziata la caccia al biglietto e la corsa contro il tempo per riuscire a riempirla tutta. Ieri si era sulla buona strada con oltre due terzi dei posti disponibili già “bruciati“ ma si aspettano le ultime ore per capire se si arriverà al sold out del nuovo settore. La Carrarese per celebrare l’evento ha deciso di scendere in campo con una maglia speciale per una "giornata speciale". La squadra utilizzerà un inedito completo bianco con stampe rosse, la scritta “Merry Christmas“ ed un albero di natale stilizzato. Sport.quotidiano.net

