Pisa l' appello della Curva Nord | Contro il Parma bolgia già nel riscaldamento
Uno scontro diretto. Molto più di tre punti, quelli in palio tra Pisa e Parma. Primo, vero crocevia per la salvezza. Per l’occasione, l’Arena deve essere un fattore. Questo è il succo del messaggio che la Curva Nord ha voluto far recepire nel comunicato pubblicato. IL COMUNICATO DELLA CURVA - “La partita con il Parma è forse la più importante affrontata dal Pisa fino a questo momento. Siamo sicuri che il popolo neroazzurro lo avrà ben chiaro e che verrà all’Arena carico al punto giusto e con la voglia di giocarlo anche dagli spalti, questo scontro diretto. Invitiamo tutti a presentarsi con largo anticipo ai cancelli e a riempire la Nord già dal riscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Pisa, tragico frontale tra moto. L’appello del questore: “Chi sa di corse ce le segnali”
No alla violenza propal nelle università, un appello per il docente malmenato a Pisa
PROPOSTA ACLI: , CALENDARIO DELL'AVVENTO ... AL CONTRARIO Trasformiamo ogni giorno in un’occasione per seminare speranza e positività. È l'appello delle Acli di Pisa e Lucca , da cui nasce , un’iniziativa che invita tutti a condividere pensieri che sc - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, l'appello della Curva Nord: "Contro il Parma bolgia già nel riscaldamento" - Attese sorprese all'Arena, come ha annunciato il settore più caldo dei tifosi nerazzurri nel proprio comunicato ... Come scrive msn.com
Pisa, l'appello della Curva Nord: "Stasera ognuno porti qualcosa di nerazzurro allo stadio" - I gruppi della Curva Nord del Pisa in vista della sfida di questa sera contro la Cremonese che chiuderà una stagione che ha visto i nerazzurri conquistare la promozione in Serie A hanno diramato un ... Scrive tuttomercatoweb.com
L’appello della Nord: “Condizioniamo la gara come ha fatto Allegri a San Siro” - La Curva Nord della Lazio ha lanciato un appello forte e chiaro per la sfida di Coppa Italia dell’Olimpico tra Lazio e Milan. Secondo msn.com