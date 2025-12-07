Pisa l' appello della Curva Nord | Contro il Parma bolgia già nel riscaldamento

Uno scontro diretto. Molto più di tre punti, quelli in palio tra Pisa e Parma. Primo, vero crocevia per la salvezza. Per l’occasione, l’Arena deve essere un fattore. Questo è il succo del messaggio che la Curva Nord ha voluto far recepire nel comunicato pubblicato. IL COMUNICATO DELLA CURVA - “La partita con il Parma è forse la più importante affrontata dal Pisa fino a questo momento. Siamo sicuri che il popolo neroazzurro lo avrà ben chiaro e che verrà all’Arena carico al punto giusto e con la voglia di giocarlo anche dagli spalti, questo scontro diretto. Invitiamo tutti a presentarsi con largo anticipo ai cancelli e a riempire la Nord già dal riscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

