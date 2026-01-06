Ondata di maltempo in arrivo | nuova allerta gialla e invito alla prudenza

È prevista una nuova ondata di maltempo che interessa la regione, con un allerta gialla emessa dal Dipartimento regionale di protezione civile. Il rischio meteo-idrogeologico sarà valido dalla mezzanotte del 6 gennaio fino alle ore 24 del giorno successivo. Si invita la popolazione a mantenere comportamenti prudenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la propria sicurezza.

Nuova ondata di maltempo in arrivo sul territorio. Il sindaco rende noto che il Dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico con livello di allerta gialla, valido dalla mezzanotte fino alle ore 24 del 7 gennaio.

Nuova ondata di maltempo: piogge e raffiche di vento in arrivo anche in Calabria - Una prima perturbazione atlantica inaugurerà una fase decisamente più dinamica, con freddo in aumento e precipitazioni anche intense, secondo le previsi ... corrieredellacalabria.it

Meteo – Nuova ondata di maltempo, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni - Nuova ondata di maltempo, scatta l'allerta meteo gialla della Protezione Civile su Marche, Molise, Lazio, Umbria ed Abruzzo ... centrometeoitaliano.it

Ondata di maltempo in Europa. I disagi x.com

Ondata di maltempo sulla Capitale: chiusi parchi, giardini e cimiteri. Tevere oltre i 7 metri, evacuazioni in corso - facebook.com facebook

