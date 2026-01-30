Pino e gli Anticorpi al teatro ABC con ‘Zeitgeist’

Questa sera il duo comico Pino e gli Anticorpi ha portato il loro nuovo spettacolo, ‘Zeitgeist’, al teatro ABC. Sul palco hanno divertito il pubblico con battute veloci e situazioni divertenti, in un ritmo che non si ferma. Lo spettacolo ripercorre le caratteristiche dello spirito dei tempi, mescolando comicità e riflessioni leggere. La sala era piena di spettatori che hanno sorriso e applaudito fino alla fine.

"Zeitgeist, Lo spirito dei tempi. comici!" è il titolo del nuovo spettacolo che il duo comico Pino e gli Anticorpi sta portando in giro per i principali teatri italiani. Lo show di Michele e Stefano Manca, con la partecipazione di Giovanni Arru, arriverà anche in Sicilia nel prossimo mese di marzo. Prodotto da Spettacoli Pro e distribuito da RB Spettacoli e dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, lo spettacolo sarà a Catania lunedì 23 marzo al Teatro Abc e a Palermo martedì 24 marzo al Teatro Al Massimo.

