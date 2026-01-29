Pino e gli Anticorpi al Teatro Modena con Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici!
Mercoledì sera il Teatro Modena si riempie di risate con lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi. La compagnia porta in scena “Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici!”, scritto da Michele e Stefano Manca, con la partecipazione di Giovanni Arru, il musicista. La serata promette di divertire il pubblico con un’interpretazione ironica dei tempi moderni.
Mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21, il Teatro Gustavo Modena ospita Pino e gli Anticorpi con lo spettacolo "Zeitgeist – Lo spirito dei tempi. comici!", scritto da Michele e Stefano Manca, con la partecipazione del musicista Giovanni Arru."Zeitgeist" è una girandola di numeri comici e.
“Zeitgeist, Lo spirito dei tempi… comici!”: lo show del duo Pino e gli Anticorpi al Teatro Al Massimo
"Zeitgeist", al Teatro President arrivano Pino e gli Anticorpi
Il Teatro President ospiterà giovedì 8 gennaio alle ore 21 lo spettacolo
