Il Teatro President ospiterà giovedì 8 gennaio alle ore 21 lo spettacolo

Pino e gli Anticorpi fanno un omaggio all’avanspettacolo con "Zeitgeist" giovedì 8 gennaio alle ore 21 al Teatro President. "Zeitgeist" è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere.Dal cabaret al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "Zeitgeist", al Teatro President arrivano Pino e gli Anticorpi

Leggi anche: "Un Canto senza Confine": musica e beneficenza per la Casa di Iris al Teatro President

Leggi anche: "StraMorgan in Teatro", Morgan e Pino Strabioli al Teatro OFF/OFF

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Grande partenza per il #TourTeatrale di Pino e gli anticorpi ed il loro spettacolo #Zeitgeist! Ecco le prime tre date di Gennaio 2026 07/01/2026 h.21:00 Teatro Santa Giulia (Brescia) https://shorturl.at/89eJS 08/01/2026 h.21:00 Teatro President ( - facebook.com facebook