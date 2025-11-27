Mezzogiorno Pil in crescita per il quarto anno consecutivo Istat | sale anche l?occupazione

La spinta non si è esaurita, il Pil del Sud anche nel 2025 è cresciuto più della media nazionale che dovrebbe attestarsi a fine anno intorno allo 0,4-0,5%. Il dato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

mezzogiorno pil crescita quartoMezzogiorno, Pil in crescita per il quarto anno consecutivo. Istat: sale anche l’occupazione - La spinta non si è esaurita, il Pil del Sud anche nel 2025 è cresciuto più della media nazionale che dovrebbe attestarsi a fine anno intorno allo 0,4- Si legge su ilmattino.it

Il Sud traina l’economia italiana: senza la spinta del Mezzogiorno Pil più basso di mezzo punto - «Senza il Mezzogiorno, la crescita del Pil nazionale sarebbe risultata più bassa di circa mezzo punto percentuale cumulato nel ... Secondo ilmattino.it

