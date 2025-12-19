Emilia Romagna motore dell' economia italiana | nel 2025 Pil a +0,6% e occupazione al 71,5%
L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di motore dell’economia italiana, con un Pil in crescita e un’occupazione in aumento nel 2025. Nonostante le sfide internazionali, la regione mostra segnali di ripresa, sostenuta da un settore industriale in miglioramento. Le prospettive sono positive anche per il prossimo anno, con una previsione di ulteriore incremento che rafforza il suo ruolo strategico nel panorama economico nazionale.
Prodotto interno lordo in aumento, occupazione in crescita, industria in ripresa. Migliora ancora, nonostante le incognite legate alla situazione internazionale, l’economia dell’Emilia-Romagna: a fine 2025 il Pil segna +0,6%, con la previsione è di arrivare a +0,9% nel 2026, mentre per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
