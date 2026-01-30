Il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i rapinatori dovrà pagare 780 mila euro di danni

Il gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, dovrà pagare 780 mila euro di danni. La sua vicenda ha fatto molto discutere: Roggero aveva sparato ai rapinatori, uccidendone due e ferendone un terzo. Ora, la sentenza stabilisce un risarcimento molto elevato, sollevando nuovi interrogativi sulla legittima difesa in situazioni di pericolo.

Mario Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver sparato a tre rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi, il tribunale ha già concesso alle vittime una provvisionale esecutiva di 780 mila euro, cui si devono aggiungere decine di migliaia di euro di parcelle degli avvocati. Loro hanno chiesto in totale 3,3 milioni. Il pronunciamento (del quale non sono ancora state depositate le motivazioni) non è ancora irrevocabile, fa sapere La Verità. La prima sentenza. La prima sentenza aveva condannato Roggero a 17 anni di carcere. I due immobili intestati a Roggero erano stati sottoposti a sequestro conservativo.🔗 Leggi su Open.online

