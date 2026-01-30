Pieter Mulier ha lasciato Alaïa dopo cinque anni alla guida della direzione creativa. Le voci di corridoio parlano di un suo possibile passaggio in Italia, dove potrebbe prendere il comando di Versace. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e alimenta i rumors sul suo futuro nel mondo della moda.

Solo una paio di mesi fa, nel novembre del 2025, gli è stato riconosciuto il premio come International Designer of the Year ai CFDA Awards. Con un comunicato ufficiale la Maison ha spiegato che la collezione Alaïa Primavera-estate 2026 che sfilerà a Parigi il prossimo marzo nel calendario della Paris Fashion Week sarà l'ultima firmata da Mulier e che a questa seguirà un periodo di transizione fino alla definizione di una nuova organizzazione creativa. «Ringraziamo sinceramente Pieter per la sua visione e il suo impegno, che hanno scritto un capitolo importante nell’evoluzione continua della Maison», ha dichiarato Myriam Serrano, Chief Executive Officer di Alaïa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pieter Mulier lascia Alaïa. E secondo i rumors è in arrivo in Italia

Approfondimenti su Pieter Mulier

Pieter Mulier ha deciso di lasciare Alaïa, scatenando subito un via vai di voci nel mondo della moda.

Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pieter Mulier

Argomenti discussi: Pantone potrebbe aver sbagliato, perché questa tonalità di verde sta esplodendo nel 2026; La borsa bassotto, compatta quanto basta, è il nostro nuovo oggetto del desiderio; Le 6 tendenze per le scarpe con il tacco del 2026; Le 6 giacche di pelle con cui essere alla moda questo inverno 2026.

Pieter Mulier lascia Alaïa. Era direttore creativo della maison dal 2021Durante il suo mandato quinquennale, lo stilista belga ha lanciato best seller come le ballerine con suola di gomma e la borsa a spalla Le Teckel ... vogue.it

Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa. E qualcuno scommette già sul suo prossimo incaricoIntanto è già partito il giro di scommesse sul prossimo ruolo che assumerà. Si fanno sempre più forti i rumor che lo vorrebbero da Versace come successore di Dario Vitale, il direttore creativo che ha ... amica.it

#BreakingNews | La giostra della moda ricomincia. Con un breve comunicato anticipato dal WWD, Alaïa ha confermato l’uscita di Pieter Mulier, l’amatissimo direttore creativo che negli ultimi cinque anni ha riportato la maison francese in cima alla lista dei desi - facebook.com facebook