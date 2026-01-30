Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa. Dopo cinque anni al timone, il designer premiato come fashion awards 2025 si trova ora senza incarico e già si parla di quale sarà la sua prossima mossa. In tanti scommettono che potrebbe presto approdare in un’altra maison di alto livello.

Premiato come designer dell’anno Fashion Awards 2025, in molti lo hanno decretato l ‘erede perfetto di Azzedine Alaïa, fondatore della maison di cui è stato alle redini per cinque anni. Adesso che Pieter Mulier lascia Alaïa, il brand che lo ha visto debuttare da solista (primo ruolo da direttore creativo dopo anni come braccio destro di Raf Simons), sui social si è già scatenato un senso di triste commiato. Intanto è già partito il giro di scommesse sul prossimo ruolo che assumerà. Si fanno sempre più forti i rumor che lo vorrebbero da Versace come successore di Dario Vitale, il direttore creativo che ha condotto la Medusa solo per una manciata di mesi, giusto il tempo di presentare la collezione primavera estate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pieter Mulier lascia la direzione creativa di Alaïa. E qualcuno scommette già sul suo prossimo incarico

