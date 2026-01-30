Pierpaolo Pretelli ha aiutato una donna in strada a Milano, ma poi si è sfogato sui social, criticando l’atteggiamento delle persone intorno. L’ex gieffino racconta che, mentre interveniva, la gente lo guardava senza muoversi, senza offrire aiuto. Un’immagine che lascia pensare sulla poca solidarietà che si percepisce nelle strade della città.

Milano, 30 gennaio 2026 – “La gente guardava ma proseguiva il cammino”. Pierpaolo Pretelli, ex gieffino ed ex inviato dell’Isola dei Famosi, denuncia l'indifferenza della società nei confronti del prossimo. E lo fa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale racconta un ’esperienza avvenuta a Milano, in cui si è trovato coinvolto. Una donna si sente male in strada. Cosa è successo esattamente? “Stavo rientrando a casa, ero a piedi e mentre passeggiavo vedo una signora che palesemente non stava bene. Si accascia a terra, prima seduta e poi si lascia andare”, racconta l’ex gieffino nel video pubblicato in un post sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pierpaolo Pretelli soccorre una signora in strada a Milano. Poi lo sfogo: “La gente spettatrice, guarda e non si ferma”

Pierpaolo Pretelli ha appena raccontato un episodio che gli è rimasto impresso.

Pierpaolo Pretelli racconta di aver visto una donna crollare in strada a Milano.

