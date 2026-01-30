La morte del padre di Piero Pelù che scrive | Per sempre orgoglioso di essere tuo figlio

Firenze piange la scomparsa di Giovanni, il padre del rocker, morto a 98 anni. Pelù si è detto “per sempre orgoglioso di essere suo figlio”. La notizia ha colpito molti fan e amici, che ricordano l’uomo come una presenza importante nella vita del cantante. La famiglia si è stretta nel dolore e ha ringraziato chi ha espresso vicinanza in questo momento difficile.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Lutto per Piero Pelù. È morto il padre del rocker, Giovanni, all'età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso artista con un post sui suoi canali social. Pelù ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae sorridente insieme al padre, accompagnata da un commosso messaggio di addio: "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio".

