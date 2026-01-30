Piero Pelù piange la scomparsa del padre Giovanni, morto all'età di 98 anni. Il rocker ha annunciato la perdita sui social, senza nascondere l’affetto e l’orgoglio di essere suo figlio. La notizia ha colpito i fan, che hanno commentato con solidarietà e vicinanza.

(Adnkronos) – Lutto per Piero Pelù. È morto il padre del rocker, Giovanni, all’età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso artista con un post sui suoi canali social. Pelù ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae sorridente insieme al padre, accompagnata da un commosso messaggio di addio: “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. Mafia, l’allarme del Pg di Palermo: “Cosa nostra è ancora forte. Serve gestione etica del social” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Piero Pelù, è morto il papà Giovanni: “Sempre orgoglioso di essere tuo figlio”

Approfondimenti su Piero Pelù

Giovanni, il padre del noto musicista Piero Pelù, è morto.

Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, morto a 98 anni a poche settimane dal centesimo compleanno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piero Pelù

Argomenti discussi: Grande protagonista del Sudestival quest’anno è la musica, presente in numerosi appuntamenti; Notte del Classico, sul palco degli Impavidi il messaggio di pace degli studenti. Con Liga, Jova e Pelù cantati in latino; Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 20 gennaio.

Piero Pelù, morto il papà: «Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio»«Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio. 26/10/1927 ... ilmessaggero.it

È morto il padre di Piero Pelù, Giovanni. Aveva 98 anniSi è spento all’età di 98 anni Giovanni Pelù, padre di Piero, rocker italiano ed ex frontman dei Litfiba. A darne notizia è stato lo stesso musicista con un breve e affettuoso post pubblicato sul suo ... tg24.sky.it

"Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio. 26/10/1927 - 30/01/2026". Piero Pelù saluta sui social il padre, morto all'età di 98 anni. Insieme al post, l'artista ha p - facebook.com facebook

Piero Pelù e la moglie direttrice d'orchestra Gianna Fratta si separano: “Massimo rispetto reciproco” x.com