Coppia di 18enni picchiata da un gruppo di ragazzi per una sigaretta | denunciati 2 minorenni si cercano gli altri
Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono stati aggrediti a Pavia il 5 dicembre da un gruppo di giovani. Due di loro, entrambi minorenni, sono stati identificati e denunciati, si cercano gli altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Coppia di 18enni picchiata da un gruppo di ragazzi per una sigaretta: denunciati 2 minorenni, si cercano gli altri - Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono stati aggrediti a Pavia il 5 dicembre da un gruppo di giovani. Come scrive fanpage.it