Coppia di 18enni picchiata da un gruppo di ragazzi per una sigaretta | denunciati 2 minorenni si cercano gli altri

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono stati aggrediti a Pavia il 5 dicembre da un gruppo di giovani. Due di loro, entrambi minorenni, sono stati identificati e denunciati, si cercano gli altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

