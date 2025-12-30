Baby rapinatori picchiano un tredicenne e gli rubano lo smartphone

A pochi giorni da Natale, aumentano in provincia di Padova gli episodi di violenza giovanile. Il 27 dicembre, durante un servizio di controllo, la polizia ha assistito a una rapina in cui tre giovani hanno aggredito un tredicenne, rubandogli lo smartphone. La crescente frequenza di tali incidenti solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani e sulla diffusione di comportamenti aggressivi nella zona.

Venti minuti in balia della baby gang. Cinghiate sulle gambe per minacciarlo, spogliato e derubato del giubbotto, della felpa e delle scarpe e poi rapinato del portafoglio e del cellulare. Fino alla richiesta di farsi ricaricare la carta prepagata dai genitori e la telef - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.