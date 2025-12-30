Baby rapinatori picchiano un tredicenne e gli rubano lo smartphone

A pochi giorni da Natale, aumentano in provincia di Padova gli episodi di violenza giovanile. Il 27 dicembre, durante un servizio di controllo, la polizia ha assistito a una rapina in cui tre giovani hanno aggredito un tredicenne, rubandogli lo smartphone. La crescente frequenza di tali incidenti solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani e sulla diffusione di comportamenti aggressivi nella zona.

Violenza giovanile, si moltiplicano gli episodi in provincia di Padova. Il 27 dicembre i poliziotti della Questura impiegati in servizio di controllo del territorio nei pressi dello scalo ferroviario dove vige la "zona rossa", hanno appreso che poco prima si era verificata una violenta rapina ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

