Liste d’attesa la terapia d’urto Sfruttando anche il weekend previste 2mila visite in più

È in corso un intervento strategico per ridurre le liste d’attesa nel sistema sanitario, grazie a un’estensione delle disponibilità anche nel fine settimana. Ad Ast1, l’operazione “weekend” è stata avviata ieri, con l’obiettivo di garantire circa 2.000 visite in più rispetto alla normale offerta. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso alle cure senza creare allarmismi, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse.

Cura da cavallo contro le liste d’attesa che affliggono la macchina sanitaria. All’Ast1 l’ operazione week end è iniziata ieri. Durante il debutto sono state 107 le prestazioni sanitarie aggiuntive erogate tra visite ed esami strumentali, per un totale, con gli appuntamenti di oggi, di 131 persone assisitite nei reparti ospedalieri di Pesaro, Fano e Urbino. In particolare, se tutto va come previsto dal direttore generale, Alberto Carelli, nel giro dei prossimi sei mesi, l’ Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, l’Ast 1, prevede di erogare 2mila prestazioni in più, tenendo conto che sono 15mila le prestazioni da sfoltire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

