‘Piangeva per il locale e non aiutava nessuno’ | sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana accusa Jessica Moretti

Una giovane di 18 anni, sopravvissuta all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, rompe il silenzio e accusa Jessica Moretti. La ragazza racconta di aver pianto per il locale e di aver visto poche persone aiutarla, mentre lei cercava di salvarsi. Dopo settimane di silenzio e dolore, decide di parlare e lanciare le sue accuse, che scuotono ancora di più l’intera comunità.

Incendio a Crans-Montana: la testimonianza choc di una 18enne sopravvissuta. Dopo settimane di silenzio e dolore, una delle giovani sopravvissute al devastante incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana rompe il silenzio e lancia accuse pesantissime. Rozerin, 18 anni, uscita dal coma farmacologico dopo quasi tre settimane, racconta scene che non riesce a dimenticare e critica apertamente il comportamento della proprietaria del locale, Jessica Moretti. Dal coma alla denuncia pubblica: il risveglio di Rozerin. La giovane svizzera è ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'Ospedale universitario di Liegi, in Belgio, dove è stata trasferita per ricevere cure specialistiche.

