Crans Montana chi sono Jacques e Jessica Moretti | i proprietari del locale devastato dall’incendio di Capodanno

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, distrutto dall’incendio di Capodanno. Originari della Corsica e di nazionalità francese, gestiscono da anni il locale, che ha subito gravi danni in un tragico evento che ha causato numerose vittime. La coppia si trova al centro di questa tragedia, che ha profondamente colpito la comunità locale e non solo.

Il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, devastato dall'incendio che nella notte di Capodanno ha causato la morte di almeno 40 persone e il ferimento di altre 119, appartiene a una coppia di ristoratori francesi di origine corsa, Jacques e Jessica Moretti. Secondo il registro del commercio del Canton Vallese, i due sono proprietari del locale dal 2015. Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica, mentre Jessica Moretti, circa 40 anni, è originaria della Costa Azzurra e in passato ha vissuto a Cannes, studiando tra Antibes e Monaco. La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva anche altri locali nella regione, tra cui il bar-ristorante Le Senso, sempre a Crans-Montana e Le Vieux Chalet a Lens.

