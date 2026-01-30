Piancavallo valanga dal Tremol | fronte di 70 metri

Una valanga si è staccata questa mattina a Piancavallo, vicino agli impianti di risalita. La neve si è staccata dal Tremol e ha percorso circa 70 metri, creando preoccupazione tra gli sciatori e le persone presenti in zona. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. I soccorritori sono intervenuti subito per controllare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata del 29 gennaio, poco prima di mezzogiorno, quando una valanga di grandi dimensioni si è staccata nella zona di Val dei Sas, adiacente agli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Piancavallo. Il distacco, avvenuto attorno alle 11:45 dal costone del Monte Tremol, ha originato una massa nevosa larga tra i 50 e i 70 metri, che ha rapidamente interessato un'area limitrofa ma non frequentata da sciatori al momento dell'evento. Immediata l'attivazione dei protocolli di sicurezza e dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Aviano, già in servizio per le operazioni di soccorso piste, insieme a un tecnico del Soccorso Alpino.

