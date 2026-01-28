Piancavallo troppa neve sul Tremol | scatta l' allerta valanghe

A Piancavallo, le forti nevicate degli ultimi giorni preoccupano gli esperti. La neve accumulata ha portato all’attivazione imminente del dispositivo di distacco artificiale di valanghe sul monte Tremol. Le autorità sono in allerta, pronti a intervenire se la situazione dovesse peggiorare.

Quasi raggiunta la soglia per l’attivazione delle procedure di distacco artificiale di valanghe in modo da mettere in sicurezza le piste Resta alta l'attenzione a Piancavallo a causa delle nevicate intense di questi ultimi giorni. Promoturismo FVG ha informato che si è quasi raggiunta la soglia di allerta per l’attivazione delle procedure relative al dispositivo di distacco artificiale di valanghe del monte Tremol. Saranno i tecnici dell'ente a valutare se intervenire o meno sulla base della quantità neve che cadrà nelle prossime ore. Nel frattempo l'ente invita tutti i presenti nel comprensorio sciistico a evitare qualsiasi uscita sui percorsi che insistono su quel versante.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Piancavallo Tremol

L’allerta in montagna segnala un aumento del rischio valanghe sopra i 2.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Piancavallo Tremol

Accumulo di neve sulle strade a Piancavallo: i Carabinieri invitano alla prudenzaNevicata a Piancavallo: Carabinieri invitano alla prudenza, obbligo di gomme invernali o catene e controlli sulla viabilità. nordest24.it

Copiosa nevicata sulle Alpi, sul Piancavallo 40 centimetri di neve frescaIn montagna la domenica è inziata con una nevicata che continua ad aggiungere fiochhi su fiocchi di neve fresca. A piancavallo si regsitrano 40 centimetri di neve fresca, con più di qualche automobili ... rainews.it

Piero Longhi Maurizio Imerito Lancia delta hf integrale Rally Piancavallo 1993 #rallymylife #rallydriver #rallyexperience #rallylove #rallylovers #rallycodriver #rallye #rallylegend - facebook.com facebook