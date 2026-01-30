Piaceri inauditi

Una discussione tra generazioni mette in luce le differenze sui piaceri e i limiti della sessualità. Mentre alcuni ritengono che la sorpresa e l’assenza di regole siano fondamentali, altri sottolineano l’importanza del consenso e del rispetto. La questione divide e fa riflettere su cosa si può considerare “ideale” in un rapporto.

Se la scienza ha saputo misurare la velocità della luce, in futuro potrà calcolare anche l'andamento della sessualità? Si potrebbero osservare i periodi di entusiasmo, le epoche oscure, le fasi di stallo e naturalmente le accelerazioni: come quella che viviamo in occidente da quando le donne hanno acquisito le loro libertà nel campo riproduttivo. Va detto che, a partire dal 1975, tutto va veloce, anzi velocissimo, al punto che appaiono delle "generazioni erotiche" dai codici a volte incompatibili. A seconda del nostro anno di nascita, il panico degli anni dell'aids appare decisivo o incomprensibile.

