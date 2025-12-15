© Brindisireport.it - Prima edizione “Alla Rosa ... ce piaceri" a Brindisi: un weeekend di festa e comunità

BRINDISI - Grande successo di pubblico e partecipazione per la "Prima Edizione Alla Rosa. ce piaceri", la manifestazione che ha animato il Rione La Rosa di Brindisi lungo Via degli Aceri nel fine settimana del 13 e 14 dicembre 2025. L'evento, promosso anche in collaborazione con la Parrocchia. Brindisireport.it

Primm'e te spusa'

Prima edizione “Alla Rosa ... ce piaceri" a Brindisi: un weeekend di festa e comunità - Un successo l'evento organizzato dall'Asd Olivier, in collaborazione con la Parrocchia San Francesco d'Assisi di Brindisi ... brindisireport.it

“Alla ROSA… c’è piaceri”: Prima edizione il 13 e 14 dicembre 2025, rione La Rosa – Brindisi - c’è piaceri”, una nuova iniziativa natalizia, organizzata dall’Asd Olivier in collaborazione con la Parrocchia Sa ... brundisium.net