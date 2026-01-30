Libri e cioccolato i due piaceri di Zaìni

Zaìni unisce libri e cioccolato in un nuovo progetto nato a Milano. Dopo il successo del romanzo La Fabbrica delle Tuse, l’autore porta avanti un’idea che combina lettura, memoria industriale e momenti di rituale quotidiano. Un modo diverso di vivere e condividere i piaceri semplici.

Dalla carta al cioccolato, passando per Milano. Il successo editoriale del romanzo La Fabbrica delle Tuse diventa ora il punto di partenza per un progetto che unisce lettura, memoria industriale e ritualità quotidiana. Nel 2026 Zàini Milano e la casa editrice Piemme inaugurano il primo Book Club Chocolate, un format che porta i libri fuori dalle librerie e li colloca negli spazi della storica fabbrica di cioccolato milanese, oggi declinati nelle boutique di viale Piave e via de Cristoforis. L’idea nasce sulla scia del romanzo di Giacinta Cavagna, pubblicato da Piemme, che ha superato le 19mila copie vendute ed è stato tradotto anche in Francia e Germania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

