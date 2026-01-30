Perugia messa a lume di candela per la memoria di san Biagio

Questa sera a Perugia si è svolta una messa a lume di candela nella parrocchia dei Santi Biagio e Savino. La cerimonia, dedicata alla memoria di san Biagio, ha attirato numerosi fedeli che hanno partecipato con devozione. La parrocchia ha anche annunciato altri appuntamenti per tutto febbraio, mantenendo vivo il ricordo del santo e rafforzando il senso di comunità.

La parrocchia perugina dei Santi Biagio e Savino ha organizzato una serie di appuntamenti per febbraio. Lunedì 2 febbraio, alle 18, per la Festa di Gesù al Tempio, con messa a lume di candela. Un momento semplice per dare significato maggiore al segno che abitualmente ci viene indicato in questa celebrazione liturgica. Preghiera per le vocazioni religiose in comunione con la Giornata per la vita consacrata. Martedì 3 febbraio, per la festa di san Biagio patrono della parrocchia, alle 18 i vespri e alle 18.

