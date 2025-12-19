Nel suggestivo scenario di Castel San Pietro Romano, il Natale si veste di magia e calore, con il debutto del “Borgo delle Candele”. Un evento inedito che arricchisce il calendario natalizio, trasformando il centro storico in un incantevole spettacolo di luci soffuse e atmosfere festive, pronto a incantare visitatori di ogni età e a creare ricordi indimenticabili.

© Romadailynews.it - Castel San Pietro Romano, il Natale si illumina a lume di candela: debutta il “Borgo delle Candele”

Castel San Pietro Romano amplia il calendario delle iniziative natalizie e si prepara ad accogliere un evento inedito, destinato a lasciare il segno. Dopo la presentazione dei tradizionali appuntamenti delle festività – dai Mercatini di Natale del 14 e 21 dicembre al Presepe artistico allestito nella Rocca dei Colonna, fino al Presepe Vivente “Prende Vita” in programma il 3 e 4 gennaio – il borgo si appresta a vivere una serata dal fascino del tutto nuovo. Il 28 dicembre 2025 farà infatti il suo esordio il “Borgo delle Candele”, manifestazione che trasformerà il centro storico in uno scenario suggestivo e senza tempo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

