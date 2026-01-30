Questa mattina, il gruppo agroalimentare Amadori ha presentato la sua Relazione di Sostenibilità 2024. L’azienda conferma il suo impegno nel settore, mostrando come abbia consolidato le strategie e avviato azioni concrete per migliorare la sostenibilità. Il focus resta su filiere italiane e innovazione, con l’obiettivo di creare valore duraturo.

IL GRUPPO Amadori, tra i leader del settore agroalimentare italiano, ha di recente presentato l’ultima Relazione di Sostenibilità 2024, che mostra un anno di consolidamento strategico e azioni concrete per rendere la sostenibilità un’opportunità per creare valore nel lungo termine. Un percorso che conferma come il Gruppo continui ad investire in innovazione e in pratiche virtuose, rafforzando il proprio posizionamento sul mercato e valorizzando un modello di filiera italiana, integrata e responsabile. Dal punto di vista della rendicontazione, questa quinta edizione del report rappresenta un’evoluzione rispetto alle precedenti perché la Relazione è stata redatta ispirandosi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con l’obiettivo di anticipare gli obblighi introdotti a livello europeo dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Persone, filiere italiane e innovazione strategica"

