Innovazione filiere globali più sicure | Accudire lancia il cervello quantico

Accudire presenta al Ces di Las Vegas il suo nuovo sistema QP-ERM, una piattaforma avanzata di gestione del rischio basata su tecnologie quantiche. Pensata per affrontare ambienti complessi e incerti, questa soluzione mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle filiere globali, dal commercio al trasporto. Un passo importante verso innovazioni che rafforzano la resilienza delle filiere in un contesto di crescente complessità.

La startup Accudire porta al Ces di Las Vegas il suo cervello quantico: QP-ERM (Quantum-Proof Enhanced Risk Management), piattaforma avanzata per la gestione del rischio in contesti ipercomplessi e ad alta incertezza, dalle filiere globali del commercio al trasporto di merci e persone. Il sistema, sviluppato dal team di Accudire con il supporto dell’ Università di Verona e guidato dalla professoressa Alessandra Di Pierro, consente di confrontare scenari futuri alternativi e suggerire scelte ottimali anche in ambienti instabili. Il progetto triennale, sostenuto da Gruppo Zucchetti, Circle Group e Ormesani Srl, unisce Quantum Machine Learning, AI avanzata e blockchain per superare i limiti degli algoritmi tradizionali, spesso legati ai dati storici e alla linearità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

