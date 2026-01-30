Una donna è stata condannata a due anni di reclusione per aver perseguitato l’ex convivente per più di sette anni. Dopo mesi di minacce e appostamenti, si era armata di coltello con l’intenzione di aggredirlo, ritenendo di doverlo punire per la fine della relazione. La vicenda si è conclusa con la sentenza, che chiude un lungo capitolo di tensioni e paura.

Perseguitava il suo ex convivente da ben sette anni e, un giorno, si era appostata, armata di coltello, per aggredirlo e fargliela pagare per l’interruzione della relazione. Il tempestivo intervento della polizia aveva permesso di fermare in extremis la donna, evitando il peggio. Per questo motivo la protagonista degli atti persecutori, una 50enne polacca, è comparsa davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per i reati di porto di armi e oggetti atti ad offendere, atti persecutori aggravati e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perseguita il suo ex, condannata a due anni

