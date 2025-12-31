Minaccia e perseguita l’ex amante e datore di lavoro | condannata per stalking
Una donna è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione per stalking, dopo aver perseguitato l’ex amante e datore di lavoro. La sua condotta includeva minacce, minacce e diffamazione nei confronti dell’ex partner, oltre a diffondere informazioni negative tra dipendenti e collaboratori. La sentenza evidenzia come comportamenti di questo tipo, anche se motivati da sentimenti personali, costituiscano un reato penale, tutelando la serenità delle persone coinvolte.
Svelare il tradimento del coniuge con una mail e parlare male dell’ex amante denigrandolo con dipendenti e collaboratori costituisce il reato di stalking e viene punito con due anni e sei mesi di reclusione.Secondo la Corte d’appello di Perugia l’imputato avrebbe messo in atto una condotta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
