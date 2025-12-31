Minaccia e perseguita l’ex amante e datore di lavoro | condannata per stalking

Una donna è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione per stalking, dopo aver perseguitato l’ex amante e datore di lavoro. La sua condotta includeva minacce, minacce e diffamazione nei confronti dell’ex partner, oltre a diffondere informazioni negative tra dipendenti e collaboratori. La sentenza evidenzia come comportamenti di questo tipo, anche se motivati da sentimenti personali, costituiscano un reato penale, tutelando la serenità delle persone coinvolte.

